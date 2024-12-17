Орбан не предлагал ни одного «рождественского перемирия» между Украиной и РФ, — Михаил Подоляк

Что значит «рождественское прекращение огня», если Россия абсолютно точно не будет этого делать, и она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться там на 100 метров, не считаясь с потерями, заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на самом деле не выдвигал никакого предложения по "рождественскому перемирию" между Украиной и Россией. По его словам, это информационная миниоперация. Об этом Подоляк рассказал в интервью журналисту Василию Голованову.

"Нет, нет никаких предложений. Да и какие могут быть предложения? Что значит «рождественское прекращение огня», если Россия совершенно точно не будет этого делать, и она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться там на 100 метров, не считаясь с потерями. На том или ином направлении они все больше и больше активируют, например, удары по энергетике: ракетные, дроновые удары и так далее», – объяснил советник главы ОП.

Он считает предложения "рождественского перемирия" пиар-демаршем Орбана и элементом информационной операции.

"Я не понимаю, на кого рассчитаны такие информационные провокативные заявления. Типа «мы здесь предложили. Одна сторона готова, другая не готова». Нет, это исключительно такой пиар-демарш господина Орбана. В данном случае мы видим классическую информационную этакую ​​миниоперацию: «Смотрите, здесь все готовы к миру, кроме Украины, с ним, что на них напали, что это их убивают и так далее. Пусть они все же остановятся, не сопротивляются", - сказал Подоляк.

Напомним, что Орбан заявил, что Венгрия якобы предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня, но Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

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