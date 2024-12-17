Заседание Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины – трансляция

Владимир Зеленский принимает участие в обсуждении плана устойчивости Украины на 2025 год.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Это итоговая встреча конгресса по годовым результатам и обсуждение поддержки общин на устойчивости Украины в 2025 году – строительство фортификационных сооружений, восстановление после обстрелов.

Участие в заседании также принимает Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский и Министр обороны Рустем Умеров. Также запланированы доклады по оборонному отечественному производству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.