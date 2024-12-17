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Володимир Зеленський підписав закон, що забезпечує контроль за виконанням судових рішень

15:42, 17 грудня 2024
В рамках контролю за виконанням судових рішень суди зможуть накладати чималі штрафи на боржників у певних категоріях справ – від 60,5 тисяч грн до 121 тисячі грн.
Володимир Зеленський підписав закон, що забезпечує контроль за виконанням судових рішень
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Президент України Володимир Зеленський 17 грудня підписав закон № 4094-IX про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень про судовий контроль — законопроект 9462.

Він передбачає, що суд може зобов'язати боржника подати звіт про виконання судового рішення і за наслідками його розгляду  накласти на боржника  штраф від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму. 

Крім того, якщо боржник не виконує судове рішення про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, стягувач зможе клопотати перед судом змінити спосіб і порядок виконання судового рішення шляхом стягнення з боржника вартості такого майна.

Раніше «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни внесли до ГПК, а які до Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ). 

Крім того, цей закон дозволяє звільняти керівників держорганів за невиконання судових рішень від штрафу у разі відсутності грошей в бюджеті.

Додамо, до Кодексу адміністративного судочинства вводиться низка нових правил подання та розгляду звіту органом влади про виконання судового рішення суб’єктом владних повноважень.

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