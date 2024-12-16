Суд зможе оштрафувати очільника держоргану за невиконання судового рішення на 121 тисячу грн

До Кодексу адміністративного судочинства внесли зміни, що дозволять стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення.

Кодекс адміністративного судочинства поповниться новими нормами, що дозволять штрафувати керівників державних органів, які не виконують судові рішення, на суму до 121 тисячі грн.

Так, на підписі у Президента знаходиться прийнятий в цілому як закон №4094-IX законопроект 9462 щодо удосконалення положень про судовий контроль за виконанням судових рішень. Він передбачає зміни до ЦПК, ГПК та КАСУ.

Зокрема, до Кодексу адміністративного судочинства вводиться низка нових правил подання та розгляду звіту органом влади про виконання судового рішення суб’єктом владних повноважень.

Передбачається, що у разі відмови у прийнятті звіту суд зможе накласти на керівника суб’єкта владних повноважень штраф у сумі від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, від 60 560 грн до 121 120 грн. Також суд додатково може встановити новий строк подання звіту або за власною ініціативою розглянути питання про зміну способу і порядку виконання судового рішення.

Половину суми штрафу будуть стягувати на користь заявника, а іншу половину – до бюджету.

Втім, суд за клопотанням суб’єкта владних повноважень зможе зменшити розмір штрафу або звільнити від його сплати на підставі доказів, що підтверджують здійснення керівником такого суб’єкта владних повноважень дій, які спрямовані на виконання судового рішення та які, на переконання суду, на момент розгляду звіту є достатніми і вичерпними.

Якщо ж судове рішення стосується здійснення виплат (пенсійних, соціальних тощо), суд може зменшити розмір штрафу або звільнити від його сплати на підставі доказів, які підтверджують відсутність бюджетних асигнувань у суб’єкта владних повноважень та вжиття його керівником всіх необхідних заходів для встановлення таких бюджетних асигнувань.

«Судово-юридична газета» раніше детально описувала ці та інші зміни до КАСУ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.