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Суд сможет оштрафовать главу госоргана за неисполнение судебного решения на 121 тысячу грн

08:20, 16 декабря 2024
В Кодекс административного судопроизводства внесли изменения, позволяющие взыскивать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения.
Суд сможет оштрафовать главу госоргана за неисполнение судебного решения на 121 тысячу грн
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Кодекс административного судопроизводства пополнится новыми нормами, позволяющими штрафовать руководителей государственных органов, не выполняющих судебные решения, на сумму до 121 тысячи грн.

Так, на подписи у Президента находится принятый в целом как закон №4094-IX законопроект 9462 об усовершенствовании положений о судебном контроле за исполнением судебных решений. Он предусматривает изменения в ГПК, ХПК и КАСУ.

В частности, в Кодекс административного судопроизводства вводится ряд новых правил представления и рассмотрения отчета органом власти об исполнении судебного решения субъектом властных полномочий.

Предполагается, что в случае отказа в принятии отчета, суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф в сумме от 20 до 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, от 60560 грн до 121120 грн. Суд дополнительно может установить новый срок представления отчета или по собственной инициативе рассмотреть вопрос об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.

Половину суммы штрафа будут взимать в пользу заявителя, а другую половину – в бюджет.

Впрочем, суд по ходатайству субъекта властных полномочий сможет уменьшить размер штрафа или освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих осуществление руководителем такого субъекта властных полномочий действий, направленных на исполнение судебного решения и которые, по убеждению суда, на момент рассмотрения отчета являются достаточными и исчерпывающими.

Если же судебное решение касается осуществления выплат (пенсионных, социальных и т.д.), суд может уменьшить размер штрафа или освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих отсутствие бюджетных ассигнований у субъекта властных полномочий и принятие его руководителем всех необходимых мер по установлению таких бюджетных ассигнований.

«Судебно-юридическая газета» ранее подробно описывала эти и другие изменения в КАСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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