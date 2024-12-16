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В Украине предлагается создать Министерство конкурсных процедур и Общественный совет конкурсных процедур

08:00, 16 декабря 2024
Конкурсные процедуры в сфере государственной службы и в судебной власти предложено унифицировать.
В Украине предлагается создать Министерство конкурсных процедур и Общественный совет конкурсных процедур
Источник фото: Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС
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В Украине необходимо создать специализированное Министерство конкурсных процедур, Общественный совет конкурсных процедур и разработать закон, обеспечивающий регулирование конкурсных процедур в государственном секторе.

С такой инициативой 6 декабря выступил судья Верховного Суда и одновременно председатель Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС Иван Мищенко.

По мнению Ивана Мищенко, поскольку в Украине регулярно проходят конкурсы на должности в сфере государственной службы или в органах судебной власти, то настало время «унифицировать конкурсные процедуры».

Разные подходы и практики конкурсных процедур, которые проводятся разными структурами, по словам судьи, приводят лишь к усложнению конкурсного процесса и даже ставят под сомнение их прозрачность и справедливость.

Как считает Иван Мищенко, для унификации общих принципов организации конкурсных процедур необходимо принять отдельный закон, а также создать Министерство конкурсных процедур и Общественный совет конкурсных процедур.

Отметим, что если брать во внимание только судебную власть, то сейчас проходят конкурсы на должности судей апелляционных судов, а также на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. Кроме того, 11 декабря был объявлен отбор на 1800 прогнозируемых вакантных должностей судей местных судов.

Также проходят конкурсные процедуры на должности членов Высшего совета правосудия и судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей.

В целом, кроме Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Совета судей Украины, к конкурсным процедурам в судебной власти также привлечены иностранные эксперты в сфере права (с преобладающим/контрольным правом голоса), которые задействованы в деятельности следующих органов:

Общественный совет международных экспертов – отбор судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты

Совещательная группа экспертов – отбор судей Конституционного суда Украины

Этический совет – отбор членов Высшего совета правосудия

Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС – отбор членов Высшей квалификационной комиссии судей

Конкурсная комиссия по отбору дисциплинарных инспекторов – отбор дисциплинарных инспекторов Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия

Автор: Вячеслав Хрипун

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