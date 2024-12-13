Адвокаты должны будут повышать квалификацию в объеме 15 часов в год – член Совета адвокатов Украины

Для адвокатов увеличили количество часов на повышение профессиональной квалификации.

Источник фото: advokaty.dp.ua

С 1 января 2025 г. увеличится количество обязательных часов, в течение которых адвокаты должны повышать свою профессиональную квалификацию. Она составит 15 часов в году. Об этом сообщил член Совета адвокатов Украины от Донецкой области Сергей Осыка в социальных сетях. Очевидно, решение принято на заседании Совета адвокатов Украины, которое состоялось 13 декабря во Львовской области.

Соответствующие изменения в Порядок повышения квалификации адвокатов Украины не опубликованы. По словам Сергея Осыки, ожидается, что их обнародуют в течение недели. Он отметил, что согласно с этими изменениями в части обязанности по повышению квалификации фактически теперь не будет различия между адвокатами, получившими этот статус недавно, и адвокатами, получившими право на осуществление адвокатской деятельности более трех лет назад.

Напомним, по действующей редакции Порядка все адвокаты, за исключением адвокатов, указанных в пункте 19 этого порядка, обязаны повышать квалификацию адвоката на уровне 10 часов в год (10 зачетных баллов). Согласно п. 19 Порядка адвокаты, получившие статус адвоката, в течение первых трех лет своей адвокатской деятельности обязаны повысить свой профессиональный уровень на уровне 48 часов, из которых не менее 16 часов – ежегодно. В случае получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью во втором полугодии соответствующего года такой адвокат имеет право получить меньшее количество баллов в первом году получения свидетельства, при условии, что общее количество баллов за 3 года составит не менее 48 часов.

Автор: Наталя Мамченко

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