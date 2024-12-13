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Адвокати повинні будуть підвищувати кваліфікацію в об’ємі 15 годин на рік – член Ради адвокатів України

18:56, 13 грудня 2024
Для адвокатів збільшили кількість годин на підвищення професійної кваліфікації.
Адвокати повинні будуть підвищувати кваліфікацію в об’ємі 15 годин на рік – член Ради адвокатів України
Джерело фото: advokaty.dp.ua
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З 1 січня 2025 року збільшиться кількість обов’язкових годин, протягом яких адвокати мають підвищувати свою професійну кваліфікацію. Вона становитиме 15 годин на рік. Про це повідомив член Ради адвокатів України від Донецької області Сергій Осика у соціальних мережах. Вочевидь, рішення прийнято під час засідання Ради адвокатів України, яке відбулося 13 грудня у Львівській області.

Наразі відповідні зміни до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України не опубліковані. За словами Сергія Осики, очікується, що їх оприлюднять протягом тижня. Він відмітив, що відповідно до цих змін у частині обов’язку з підвищення кваліфікації фактично тепер не буде розрізнення між адвокатами, які набули цей статус нещодавно, і адвокатами, які отримали право на здійснення адвокатської діяльності більше трьох років тому.

Нагадаємо, за чинною редакцією Порядку всі адвокати, за виключенням адвокатів, зазначених у пункті 19 цього порядку, зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік (10 залікових балів). Відповідно до п. 19 Порядку адвокати, які набули статусу адвоката, протягом перших трьох років своєї адвокатської діяльності зобов’язані підвищити свій професійний рівень на рівні 48 годин з яких не менше 16 годин – щороку. У разі отримання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю у другому півріччі відповідного року, такий адвокат має право отримати меншу кількість балів у першому році отримання свідоцтва, за умови, що загальна кількість балів за 3 роки становитиме не менше 48 годин.

Автор: Наталя Мамченко

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Адвокати повинні будуть підвищувати кваліфікацію в об’ємі 15 годин на рік – член Ради адвокатів України

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