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В Україні пропонують створити Міністерство конкурсних процедур та Громадську раду конкурсних процедур

08:00, 16 грудня 2024
Конкурсні процедури у сфері державної служби та в судовій владі запропоновано уніфікувати.
В Україні пропонують створити Міністерство конкурсних процедур та Громадську раду конкурсних процедур
Джерело фото: Конкурсна комісія з добору членів ВККС
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В Україні необхідно створити спеціалізоване Міністерство конкурсних процедур,  Громадську раду конкурсних процедур та розробити закон, який би забезпечував регулювання конкурсних процедур в державному секторі.

З такою ініціативою 6 грудня виступив суддя Верховного Суду та одночасно голова Конкурсної комісії з добору членів ВККС Іван Міщенко.

На думку Івана Міщенка, оскільки в Україні регулярно відбуваються конкурси на ті чи інші посади в сфері державної служби або в органах судової влади, то настав час «уніфікувати конкурсні процедури».

Наразі різні підходи та практики конкурсних процедур, які проводяться різними структурами, за словами судді, призводять лише до ускладнення конкурсного процесу та навіть ставлять під сумнів їх прозорість та справедливість.

Як вважає Іван Міщенко, для уніфікації загальних принципів організації конкурсних процедур необхідно прийняти окремий закон, а також створити Міністерство конкурсних процедур і Громадську раду конкурсних процедур.

Зазначимо, що якщо брати до уваги тільки судову владу, то наразі відбуваються конкурси на посади суддів апеляційних судів, а також на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати. Крім того, 11 грудня був оголошений добір на 1 800 прогнозованих вакантних посад суддів місцевих судів.

Також тривають конкурсні процедури на посади членів Вищої ради правосуддя та суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів.

В цілому, окрім Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Ради суддів України, до конкурсних процедур в судовій владі також залучені іноземні експерти у сфері права (з переважаючим/«контрольним» правом голосу), які задіяні в діяльності наступних органів:

Громадська рада міжнародних експертів – відбір суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

Дорадча група експертів – відбір суддів Конституційного Суду України

Етична рада – відбір членів Вищої ради правосуддя

Конкурсна комісія з добору членів ВККС – відбір членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Конкурсна комісія з добору дисциплінарних інспекторів – відбір дисциплінарних інспекторів Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС Верховний Суд конкурс

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