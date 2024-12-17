Тесные контакты с Трампом будут после его инаугурации — Владимир Зеленский

Президент Зеленский ожидает, что команда Трампа продолжит поддержку Украины и не остановит помощь.

Президент Владимир Зеленский ожидает установления более тесного сотрудничества с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Зеленский отметил, что сейчас идет своеобразный период "знакомства" с Трампом, тогда как сотрудничество с администрацией действующего президента США Джо Байдена продолжается.

"Он (Трамп) не может отвечать на многое с точки зрения своих юридических своих возможностей. Пока не было инаугурации нового президента США. И пока этого не было — мы работаем с президентом Байденом", — сказал Президент.

Также он выразил ожидание, что команда Трампа после вступления в должность продолжит поддержку Украины и не остановит помощь.

Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на поддержку украинского "плана победы" и готов к новым предложениям со стороны Трампа.

"Я очень верю и надеюсь, что он будет придавать силы нашему плану, придавать силу в отношениях между Украиной и США. И только этот союз, сильный союз. Нам нужны прямые отношения с США. Мы сильная страна. Мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина", - сказал Президент.

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