Президент Зеленский заявил, что Украина не нуждается в посредничестве Орбана в отношениях с США

Владимир Зеленский заявил, что «есть разные политики, которые пиарятся на этом», вспомнив премьера Венгрии Виктора Орбана.

Премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет рычагов влияния на Владимира Путина, кроме того, Украина не нуждается в его посредничестве в отношениях с США, заявил Президент Владимир Зеленский. Об этом Глава государства сказал на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей.

«Мы сильная страна, мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина. У кого другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть оставит себя», - сказал Владимир Зеленский, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Владимир Зеленский сообщил, что у него было несколько встреч и разговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

«Сейчас переходный период в Соединенных Штатах. Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч, разговоров. Посредники мне в этом не нужны. Есть разные политики, которые пиарятся на этом», – сказал Президент. – «Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там..." – не получится. Я его не пущу и таких, как он».

Отметим, что Президент Владимир Зеленский ожидает установления более тесного сотрудничества с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

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