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Президент Зеленский заявил, что Украина не нуждается в посредничестве Орбана в отношениях с США

16:34, 17 декабря 2024
Владимир Зеленский заявил, что «есть разные политики, которые пиарятся на этом», вспомнив премьера Венгрии Виктора Орбана.
Президент Зеленский заявил, что Украина не нуждается в посредничестве Орбана в отношениях с США
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Премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет рычагов влияния на Владимира Путина, кроме того, Украина не нуждается в его посредничестве в отношениях с США, заявил Президент Владимир Зеленский. Об этом Глава государства сказал на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей.

«Мы сильная страна, мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина. У кого другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть оставит себя», - сказал Владимир Зеленский, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Владимир Зеленский сообщил, что у него было несколько встреч и разговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

«Сейчас переходный период в Соединенных Штатах. Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч, разговоров. Посредники мне в этом не нужны. Есть разные политики, которые пиарятся на этом», – сказал Президент. – «Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там..." – не получится. Я его не пущу и таких, как он».

Отметим, что Президент Владимир Зеленский ожидает установления более тесного сотрудничества с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

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