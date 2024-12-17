Президент Зеленский заявил, что Украина не нуждается в посредничестве Орбана в отношениях с США

Премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет рычагов влияния на Владимира Путина, кроме того, Украина не нуждается в его посредничестве в отношениях с США, заявил Президент Владимир Зеленский. Об этом Глава государства сказал на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей.
«Мы сильная страна, мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина. У кого другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть оставит себя», - сказал Владимир Зеленский, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Владимир Зеленский сообщил, что у него было несколько встреч и разговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
«Сейчас переходный период в Соединенных Штатах. Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч, разговоров. Посредники мне в этом не нужны. Есть разные политики, которые пиарятся на этом», – сказал Президент. – «Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там..." – не получится. Я его не пущу и таких, как он».
Отметим, что Президент Владимир Зеленский ожидает установления более тесного сотрудничества с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.