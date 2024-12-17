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Киевлянам объяснили, как потратить 1000 гривен зимней єПідтримки на оплату тепла

22:54, 17 декабря 2024
Киевляне могут использовать 1000 гривен помощи от государства на оплату теплоснабжения или горячей воды.
Киевлянам объяснили, как потратить 1000 гривен зимней єПідтримки на оплату тепла
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В КП «Киевтеплоэнерго» сообщили, что оплатить услуги тепла или горячей воды можно средствами с карты «Зимняя єПідтримки».

Для оплаты услуг необходимо выбрать способ оплаты и ввести реквизиты своей карты «Национальный кэшбек».

Оплатить за отопление и горячую воду можно:

- в личном кабинете Киевтеплоэнерго

- в личном кабинете Центра коммунального сервиса (ЦКС)

- в мобильном приложении «Коммуналка».

- с помощью QR-кода на счете-сообщении

- с помощью удобных для вас онлайн платежных систем.

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Киев

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