Киевлянам объяснили, как потратить 1000 гривен зимней єПідтримки на оплату тепла

В КП «Киевтеплоэнерго» сообщили, что оплатить услуги тепла или горячей воды можно средствами с карты «Зимняя єПідтримки».
Для оплаты услуг необходимо выбрать способ оплаты и ввести реквизиты своей карты «Национальный кэшбек».
Оплатить за отопление и горячую воду можно:
- в личном кабинете Киевтеплоэнерго
- в личном кабинете Центра коммунального сервиса (ЦКС)
- в мобильном приложении «Коммуналка».
- с помощью QR-кода на счете-сообщении
- с помощью удобных для вас онлайн платежных систем.
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