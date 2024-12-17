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Учитывается ли в доход семьи для назначения субсидии кэшбек и «тысяча Зеленского» — ответ ПФ

22:00, 17 декабря 2024
Украинцам разъяснили вопрос относительно назначения субсидии.
Учитывается ли в доход семьи для назначения субсидии кэшбек и «тысяча Зеленского» — ответ ПФ
Фото: ck-oda.gov.ua
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Пенсионный фонд Украины объяснил, учитывается ли в совокупный доход семьи для назначения субсидии начисления по программам «Национальный кэшбек» и зимняя «єПідтримка».

Там отметили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 05.12.2024 № 1384 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины об особенностях предоставления некоторых видов государственной поддержки» внесены изменения в законодательные акты, регулирующие, в частности, вопросы исчисления совокупного дохода семьи.

«Согласно изменениям, внесенным в пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632, одноразовая государственная денежная помощь «Зимняя єПідтримка» и государственная помощь, которая начисляется в процентном соотношении от стоимости приобретенного безналичным расчетом с использованием платежной карты товара украинского производства «Национальный кэшбек» (в рамках Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине») при расчете жилищных субсидий не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи», - заявили в ПФ.

В то же время, согласно изменениям, внесенным в пункт 5 Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 № 389, при реализации права на получение льгот по оплате услуг за пользование жильем начисленные средства одноразовой государственной денежной помощи зимняя єПідтримка» и «Национальный кешбек» включаются в совокупный доход семьи льготника.

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Украина субсидия

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