Чи враховується до доходу сім'ї для призначення субсидії кешбек та «тисяча Зеленського» — відповідь ПФ

Українцям роз’яснили питання щодо призначення субсидії.

Фото: ck-oda.gov.ua

Пенсійний фонд України пояснив, чи враховується до сукупного доходу сім'ї для призначення субсидії нарахування за програмами «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка».

Там зазначили, що постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2024 № 1384 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо особливостей надання деяких видів державної підтримки» внесено зміни до законодавчих актів, які регулюють, зокрема, питання обчислення сукупного доходу сім’ї.

«Відповідно до змін, внесених до пункту 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632, одноразова державна грошова допомога «Зимова єПідтримка» та державна грошова допомога, яка нараховується у відсотковому співвідношенні від вартості придбаного безготівковим розрахунком з використанням платіжної картки товару українського виробництва «Національний кешбек» (у межах Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні») під час розрахунку житлових субсидій не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї», - заявили у ПФ.

Водночас відповідно до змін, внесених до пункту 5 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389, при реалізації права на отримання пільг з оплати послуг за користування житлом нараховані кошти одноразової державної грошової допомоги «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» включаються до сукупного доходу сім’ї пільговика.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.