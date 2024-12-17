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Британія екстрено надасть Україні 35 млн фунтів на підтримку енергетики

21:23, 17 грудня 2024
Велика Британія виділила Україні 35 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення енергомережі та зимову гуманітарну допомогу.
Британія екстрено надасть Україні 35 млн фунтів на підтримку енергетики
Фото: АР
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Уряд Великої Британії оголосив про надання екстреної підтримки Україні на суму 35 мільйонів фунтів стерлінгів для відновлення енергомережі та надання зимової гуманітарної допомоги.

Згідно з заявою уряду, пакет допомоги включає 20 мільйонів фунтів стерлінгів на екстрену енергетичну підтримку, зокрема, для ремонту мережі електропередачі та забезпечення додаткових потужностей для виробництва електроенергії. Це дозволить додатково виробляти 20 МВт електроенергії, що вистачить для постачання енергетичних потреб до 20 000 домогосподарств.

Інші 15 мільйонів фунтів стерлінгів будуть спрямовані на зимову гуманітарну допомогу. Зокрема, 5 мільйонів фунтів стерлінгів отримає ЮНІСЕФ, а ще 10 мільйонів фунтів буде надано через УВКБ ООН. За ці кошти планується забезпечити понад 21 000 сімей наборами для обігріву, ремонтом житла та зимовими виплатами, а також наданням генераторів і підготовкою зимових центрів для переселенців.

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гроші енергетика Велика Британія

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