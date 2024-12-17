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Законопроект Президента про зміну підстав набуття та втрати громадянства України спрямують до Конституційного Суду

16:07, 17 грудня 2024
Верховна Рада прийняла за основу законопроект про множинне громадянство, але вирішила поцікавитися думкою Конституційного Суду України.
Законопроект Президента про зміну підстав набуття та втрати громадянства України спрямують до Конституційного Суду
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 17 грудня прийняла в першому читанні законопроект 11469 про множинне громадянство, який вніс Президент Володимир Зеленський.

Після прийняття за основу депутати 150 голосами проголосували за направлення його до Конституційного Суду України. Слід зазначити, що законопроект не передбачає внесення змін до Конституції, втім, стосується питання конституційної ваги, зокрема, виборчих прав. За якою процедурою КСУ повинен перевіряти законопроект і на предмет чого саме, депутати поки не уточнили.

Нагадаємо, законопроект передбачає випадки допустимості множинності громадянства (підданства).

Така підстава для втрати громадянства України, як добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, буде виключена.

Замість цього пропонується встановити інші підстави для втрати громадянства України. Це буде, серед інших підстав:

  • добровільне набуття громадянином України громадянства держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, 
  • або добровільне набуття громадянином України громадянства (підданства) держави, не включеної до переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Слід зазначити, що такого переліку держав наразі не визначено. Натомість Кабміну у разі прийняття закону про множинне громадянство доручать розробити та внести у 2-місячний строк законопроект, де і буде цей перелік держав.

Окремо визначаються категорії іноземців-громадян (підданих) держав, включених до поки невизначеного переліку держав, які набуватимуть громадянство України у спрощеному порядку. Таким іноземцям для набуття громадянства України треба буде подавати декларацію про визнання себе лише громадянином України.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради зауважило у своєму висновку на законопроект, що у нинішніх умовах наявність в особи множинного громадянства потенційно може створювати істотні проблеми у вирішенні питань щодо проходження такими особами військової служби, оподаткування, забезпечення дипломатичного захисту таких осіб, питань кримінального чи іншого судочинства тощо.

Також може виникнути проблема реалізації конституційного припису про те, що «Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами» в контексті, наприклад, пенсійного, соціального забезпечення, надання освітніх, медичних послуг особам з множинним громадянством, які перебуватимуть за кордоном, не сплачуватимуть податки і збори, тобто, фактично, не виконуватимуть свої обов’язки перед Україною.

«Окремо варто зауважити, що в умовах глобалізації та посилення міграційних процесів, незаконного втручання недружніх країн в електоральні процеси, гібридної війни щодо України надання іноземним громадянам, які одночасно мають громадянство України, виборчих прав може становити загрозу національній безпеці України» - зауважили у ГНЕУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

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КСУ Верховна Рада України законопроект президент громадянство Володимир Зеленський

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Законопроект Президента про зміну підстав набуття та втрати громадянства України спрямують до Конституційного Суду

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про множинне громадянство, але вирішила поцікавитися думкою Конституційного Суду України.

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