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Законопроект Президента об изменении оснований обретения и утраты гражданства Украины направят в Конституционный Суд

16:07, 17 декабря 2024
Верховная Рада приняла за основу законопроект о множественном гражданстве, но решила поинтересоваться мнением Конституционного Суда Украины.
Законопроект Президента об изменении оснований обретения и утраты гражданства Украины направят в Конституционный Суд
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 17 декабря приняла в первом чтении законопроект 11469 года о множественном гражданстве, который внес Президент Владимир Зеленский.

После принятия за основу депутаты 150 голосами проголосовали за направление его в Конституционный Суд Украины. Следует отметить, что законопроект не предусматривает внесения изменений в Конституцию, однако касается вопроса конституционного веса, в частности, избирательных прав. По какой процедуре КСУ должен проверять законопроект и на что именно, депутаты пока не уточнили.

Напомним, законопроект предусматривает случаи допустимости множественности гражданства (подданства).

Такое основание для утраты гражданства Украины, как добровольное обретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого обретения он достиг совершеннолетия, будет исключено.

Вместо этого предлагается установить другие основания для утраты гражданства Украины. Это будет, среди других оснований:

  • добровольное обретение гражданином Украины гражданства государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом,
  • или добровольное обретение гражданином Украины гражданства (подданства) государства, не включенного в перечень государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

Следует отметить, что такой список государств пока не определен. Вместо этого Кабмину в случае принятия закона о множественном гражданстве поручат разработать и внести в 2-месячный срок законопроект, где и будет этот перечень государств.

Отдельно определяются категории иностранцев-граждан (подданных) государств, включенных в пока неопределенный перечень государств, которые будут приобретать гражданство Украины в упрощенном порядке. Таким иностранцам для приобретения гражданства Украины нужно будет подавать декларацию о признании себя только гражданином Украины.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады отметило в своем заключении на законопроект, что в нынешних условиях наличие у лица множественного гражданства потенциально может создавать существенные проблемы в решении вопросов по прохождению такими лицами военной службы, налогообложения, обеспечения дипломатической защиты таких лиц, вопросов уголовного или другого судопроизводства и т.д.

Также может возникнуть проблема реализации конституционного предписания о том, что «Украина гарантирует попечительство и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами» в контексте, например, пенсионного, социального обеспечения, предоставления образовательных, медицинских услуг лицам с множественным гражданством, находящимся за границей, которые не будут платить налоги и сборы, то есть фактически не будут выполнять свои обязанности перед Украиной.

«Кроме стоит отметить, что в условиях глобализации и усиления миграционных процессов, незаконного вмешательства недружественных стран в электоральные процессы, гибридной войны в отношении Украины предоставление иностранным гражданам, одновременно имеющим гражданство Украины, избирательные права могут представлять угрозу национальной безопасности Украины» - отметили в ГНЭУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

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КСУ Верховная Рада Украины законопроект президент гражданство Владимир Зеленский

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Верховная Рада приняла за основу законопроект о множественном гражданстве, но решила поинтересоваться мнением Конституционного Суда Украины.

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