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Великобритания экстренно предоставит Украине 35 млн фунтов на поддержку энергетики

21:23, 17 декабря 2024
Великобритания выделила Украине 35 миллионов фунтов стерлингов на восстановление энергосети и зимнюю гуманитарную помощь.
Великобритания экстренно предоставит Украине 35 млн фунтов на поддержку энергетики
Фото: АР
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Правительство Великобритании объявило о предоставлении экстренной поддержки Украине на сумму 35 миллионов фунтов стерлингов для восстановления энергосети и оказания зимней гуманитарной помощи.

Согласно заявлению правительства, пакет помощи включает 20 миллионов фунтов стерлингов на экстренную энергетическую поддержку, в частности, для ремонта сети электропередачи и обеспечения дополнительных мощностей для производства электроэнергии. Это позволит дополнительно производить 20 МВт электроэнергии, что хватит для снабжения энергетических потребностей до 20 000 домохозяйств.

Другие 15 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на зимнюю гуманитарную помощь. В частности, 5 миллионов фунтов стерлингов получит ЮНИСЕФ, а еще 10 миллионов фунтов будет предоставлено через УВКБ ООН. За эти средства планируется обеспечить более 21 000 семей наборами для обогрева, ремонтом жилья и зимними выплатами, а также предоставлением генераторов и подготовкой зимних центров для переселенцев.

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