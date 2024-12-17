Киянам пояснили, як витратити 1000 гривень зимової єПідтримки на оплату тепла

У КП «Київтеплоенерго» повідомили, що сплатити за послуги тепла чи гарячої води можна коштами з картки «Зимова єПідтримка».
Для оплати послуг треба обрати спосіб оплати та ввести реквізити своєї картки «Національний кешбек».
Оплатити за опалення та гарячу воду можна:
- у особистому кабінеті Київтеплоенерго
- у особистому кабінеті Центру комунального сервісу (ЦКС)
- у мобільному додатку «Комуналка».
- за допомогою QR-коду на рахунку-повідомленні
- за допомогою зручних для вас онлайн платіжних систем.
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