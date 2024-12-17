Киянам пояснили, як витратити 1000 гривень зимової єПідтримки на оплату тепла

Кияни можуть використати 1000 гривень допомоги від держави на оплату теплопостачання чи гарячої води.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У КП «Київтеплоенерго» повідомили, що сплатити за послуги тепла чи гарячої води можна коштами з картки «Зимова єПідтримка».

Для оплати послуг треба обрати спосіб оплати та ввести реквізити своєї картки «Національний кешбек».

Оплатити за опалення та гарячу воду можна:

- у особистому кабінеті Київтеплоенерго

- у особистому кабінеті Центру комунального сервісу (ЦКС)

- у мобільному додатку «Комуналка».

- за допомогою QR-коду на рахунку-повідомленні

- за допомогою зручних для вас онлайн платіжних систем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.