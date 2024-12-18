Орбан зробив чергову заяву про «перемир’я» після критики Зеленського

Віктор Орбан заявив, що «на столі лежить пропозиція про припинення вогню».

Фото: aa.com.tr

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на критику Президента України Володимира Зеленського стосовно його заяв про «перемир'я». Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Раніше Зеленський розкритикував угорського премʼєра за спроби «посередництва».

«Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність», – написав Орбан.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан заявляв, що Україна відмовилась від нібито «Різдвяного перемир'я». Він також стверджував, що саме він запропонував це як Києву, так і Москві.

Додамо, Зеленський заявив після повідомлення Орбана щодо дзвінка Путіну, що «не треба грати на власний імідж за рахунок єдності».

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