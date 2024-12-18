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Статус предпринимателя не ограничивает физическое лицо относительно объема его человеческих прав и свобод, гарантированных Конституцией – КСУ принял решение

17:06, 18 декабря 2024
Конституционный Суд Украины принял решение по делу о конституционных гарантиях прав физических лиц-предпринимателей.
Статус предпринимателя не ограничивает физическое лицо относительно объема его человеческих прав и свобод, гарантированных Конституцией – КСУ принял решение
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Второй сенат Конституционного Суда Украины 18 декабря принял решение по делу по конституционной жалобе Кирилла Бурмы о соответствии Конституции Украины предписаний статьи 51 Гражданского кодекса.

Согласно статье 51 Кодекса «к предпринимательской деятельности физических лиц применяются нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность юридических лиц, если иное не установлено законом или не вытекает из сути отношений».

Кирилл Бурма утверждал, что оспариваемые предписания Гражданского кодекса нарушают конституционный принцип недискриминации (статья 24 Конституции) и делают невозможным применение к физическому лицу-предпринимателю принципа обратного действия во времени законов и других нормативных актов в аспекте смягчения ответственности Украины (часть первая статьи 58 Конституции).

Как сообщили в Конституционном Суде, КСУ пришел к выводу, что предписания статьи 51 ГК соответствуют Конституции. В то же время акцентировал, что основой юридического статуса физического лица гарантированы Конституцией Украины человеческие права и свободы.

КСУ указал, что в случае реализации физическим лицом конституционного права на предпринимательскую деятельность, его юридический статус дополнительно приобретает правомочия, вытекающие из статуса предпринимателя. Следовательно, юридический статус предпринимателя не ограничивает физическое лицо относительно объема его человеческих прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины.

Конституционный Суд Украины также подчеркнул, что соблюдение конституционных гарантий свободного развития предпринимательства является значимым не только для эффективного развития рыночной экономики, самозанятости лиц и наполнения государственного бюджета, но и для укрепления таких основополагающих ценностей конституционного порядка Украины как демократия и правовластие (верховенство права).

На основании приведенного Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что толкование и применение предписаний статьи 51 Кодекса должны быть по существу согласованы с принципами и нормами Конституции (конституционно-конформный способ) для того, чтобы уровень конституционных гарантий прав и свобод человека в условиях реализации ею права на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом (часть первая статьи 42 Конституции Украины), не было снижено.

Судья-докладчик по этому делу – судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак.

Текст Решения и его резюме будут обнародованы на официальном вебсайте Суда 19 декабря.

Напомним, что КСУ 18 декабря также принял решение, согласно которому норма закона о прокуратуре, которая предусматривает, что прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры признана неконституционной.

Автор: Наталя Мамченко

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