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Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор судьи из Киевщины относительно декларирования недостоверной информации

18:08, 18 декабря 2024
АП ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу на приговор ВАКС в отношении судьи одного из районных судов Киевской области.
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор судьи из Киевщины относительно декларирования недостоверной информации
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Во вторник, 17 декабря, Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на приговор ВАКС от 5.02.20, которым судья одного из районных судов Киевской области признан виновным в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции» (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Суд первой инстанции назначил наказание указанному лицу в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах судебной власти сроком на 1 год. Вместе с тем, на основании ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины судья был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

«По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защиты, а приговор ВАКС - без изменений», - говорится в сообщении.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента провозглашения, может быть обжаловано в порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев со дня его провозглашения.

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