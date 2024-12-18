Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор судьи из Киевщины относительно декларирования недостоверной информации

АП ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу на приговор ВАКС в отношении судьи одного из районных судов Киевской области.

Во вторник, 17 декабря, Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на приговор ВАКС от 5.02.20, которым судья одного из районных судов Киевской области признан виновным в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции» (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Суд первой инстанции назначил наказание указанному лицу в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах судебной власти сроком на 1 год. Вместе с тем, на основании ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины судья был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

«По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защиты, а приговор ВАКС - без изменений», - говорится в сообщении.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента провозглашения, может быть обжаловано в порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев со дня его провозглашения.

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