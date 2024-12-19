ДСА обіцяє доробити програмне забезпечення під нові правила розподілу справ в судах до 1 березня 2025 року

Для того, щоб нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду вступило в дію, ДП «ІСС» має доопрацювати програмне забезпечення – а це може статися не раніше березня 2025 року.

Новий порядок автоматизованого розподілу справ між суддями та інші новели Положення про автоматизовану систему документообігу суду (АСДС), вочевидь, запрацюють не раніше березня 2025 року.

Так, до Ради суддів України 17 грудня офіційно надійшов наказ ДСА про погодження Положення про автоматизовану систему документообігу суду (АСДС), яке було затверджене рішенням РСУ від 11 листопада 2024 року №39 «Про необхідність викладення Положення про автоматизовану систему документообігу суду в новій єдиній чинній редакції».

Тимчасово виконуючий обов’язки голови ДСА Максим Пампура у супровідному листі вказав, що доопрацювання та проведення у відповідність програмного забезпечення до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, заплановано в строк до 1 березня 2025 року.

У Раді суддів пояснили, що єдина чинна редакція Положення про АСДС вступить в дію після погодження Державною судовою адміністрацією України, доопрацювання та приведення у відповідність програмного забезпечення до вимог нової єдиної чинної редакції Положення та після публікації на сайті РСУ.

Нагадаємо, РСУ, як повідомляла «Судово-юридична газета», 11 листопада 2024 року затвердила нову єдину редакцію «Положення про автоматизовану систему документообігу суду». Текст нового Положення РСУ оприлюднила 22 листопада.

Разом з тим залишилося чимало запитань, зокрема, в який конкретно момент нова єдина редакція набуває чинності.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч раніше пояснив у ексклюзивному коментарі «Судово-юридичній газеті», що нова редакція «Положення про автоматизовану систему документообігу суду» поки не набирає чинності.

Так, Прикінцеві та перехідні положення передбачають, що Положення набирає чинності після погодження його ДСА з дня оприлюднення на офіційному сайти Ради суддів України.

Отже, після погодження Положення ДСА держпідприємство «Інформаційні судові системи» приступає до розробки відповідного програмного забезпечення системи документообігу під затверджені параметри.

«Коли всі організаційні та технічні проблеми будуть вирішені, РСУ завчасно повідомить суди про дату публікації погодженого Положення про автоматизовану систему документообігу суду. Це дасть можливість судам завчасно привести свої Засади автоматизованого розподілу справ у відповідність до норм нового Положення» - зазначив Богдан Моніч.

Стосовно необхідності розробки та затвердження Положення в редакції 2024 року, голова РСУ пояснив, що загалом в Україні з 2017 року мала працювати ЄСІТС, але цього не сталося з різних причин, і суди до цього часу використовують старе Положення про АСДС.

«Безумовно, воно потребувало коригування, навіть з огляду на зміни у законодавстві, адже в його розділах йшла мова про Верховний Суд України та три вищих спеціалізованих суди, які, як відомо, вже давно не здійснюють правосуддя внаслідок судової реформи 2016 року.

Крім того, вже давно виникла потреба навести лад у спірних питаннях власне розподілу судових справ. Справа в тому, що з часу затвердження першої редакції Положення про автоматизовану систему документообігу суду у 2010 році, до тексту Положення вносилися численні зміни, через що почала виникати плутанина, оскільки ті чи інші норми Положення тлумачилися по-різному. Це не впливало на параметри розподілу, але було причиною численних звернень до РСУ. Навіть на сайті «Судова влада України» до цього часу розміщена редакція Положення без урахування всіх змін.

Також настала потреба нарешті вирішити питання справ, які повертаються в суд, так би мовити після доопрацювання.

Класичний приклад – це справи про адміністративні правопорушення. В деяких судах загальної юрисдикції існує практика, коли справу про адміністративне правопорушення розглядає один суддя (наприклад, справу про керування автомобілем в стані сп’яніння) і направляє її на доопрацювання, а після повернення справи до суду її розгляд завершує інший суддя.

Нова редакція Положення, до прикладу, передбачає, що розгляд справи буде завершувати саме той суддя, який і вирішив, що справа потребувала доопрацювання» - зазначив він.

Отже, основна мета полягає в тому, щоб гармонізувати Положення з чинними нормативно-правовими актами та більш чітко виписати процедуру передачі справи раніше визначеному судді.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, як зміниться порядок автоматизованого розподілу справ між суддями за новим положенням.

Автор: Наталя Мамченко

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