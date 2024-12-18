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У Бердичеві судитимуть підрядника, який заволодів коштами, виділеними на заміну пошкоджених ракетою вікон в ліцеї

23:30, 18 грудня 2024
Він зобов’язався якісно відремонтувати у будівельному ліцеї вікна, пошкоджені унаслідок ракетного обстрілу у березні 2022 року.
У Бердичеві судитимуть підрядника, який заволодів коштами, виділеними на заміну пошкоджених ракетою вікон в ліцеї
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На Житомирщині судитимуть підрядника за фактом привласнення майже 1,6 млн грн на ремонті і заміні пошкоджених ворожою ракетою вікон у ліцеї. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

За даними слідства, директор товариства привласнив майже 1,6 млн грн бюджетних коштів з резервного фонду, призначених для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури міст і сіл в умовах воєнного стану. 

Він зобов’язався якісно відремонтувати у будівельному ліцеї міста Бердичева вікна, пошкоджені унаслідок ракетного обстрілу у березні 2022 року.

Однак встановив в аудиторіях, спортзалі, майстерні та гуртожитку 94 віконні конструкції, які не відповідають технічним нормам щодо енергоефективності та теплопровідності, вказує прокуратура.

Підрядник використав дешеві матеріали, не призначені для житлових і громадських будівель, при цьому в актах завищив їх вартість та обсяг виконаних робіт і передав для оплати. На підставі підроблених документів товариству перераховано понад 1,9 млн грн.

За висновками експертизи, вартість робіт, що не відповідають нормативним вимогам та повинні бути перероблені, становить майже 1,6 млн грн, якими директор розпорядився на власний розсуд.

«Це не перше його зловживання з цільовими бюджетними коштами під час заміни пошкоджених ракетним обстрілом вікон. Днями підряднику постановлено вирок – 5 років позбавлення волі за подібне правопорушення», — наголосили у прокуратурі.

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прокуратура Бердичів Житомир

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