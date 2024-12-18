Як сплачувати ЄСВ підприємцю в разі припинення та поновлення діяльності в одному місяці

ФОП припинено та зареєстровано в одному місяці — що з єдиним соціальним внеском.

Головне управління ДПС у Черкаській області роз’яснило, як сплачувати єдиниий соціальний внесок підприємцю в разі припинення та поновлення діяльності в одному місяці.

Платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування є ФОПи, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів).

Платник ЄСВ повинен, зокрема, своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, подавати звітність, у тому числі про основне місце роботи працівника, до контролюючого органу за основним місцем обліку в порядку та строки визначені законодавством (п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 8.07.2010 р. № 2464-VI).

ФОП позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань запису про держреєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізособою (ч. 9 ст. 4 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV).

При держреєстрації припинення підприємницької діяльності ФОПа (крім електронних резидентів (е-резидентів) така фізособа користується правами, виконує обов'язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалася нею як ФОП (ч. 4 ст. 6 Закону № 2464-VI).

Порядок взяття на облік ФОП передбачений розд. II Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положенням про реєстр страхувальників, затвердженими наказом Мінфіну від 24.11.2014 р. № 1162.

При повторній реєстрації у платника єдиного внеску виникають обов'язки відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону № 2464-VI.

Отже, кажуть податківці, при припиненні підприємницької діяльності, єдиний внесок сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання звітності, що містить інформацію щодо сум нарахованого ЄСВ за останній звітний період:

фізичними особами – підприємцями (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) (крім електронних резидентів (е-резидентів) – за період з дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено держреєстрацію припинення підприємницької діяльності включно;

фізособами, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів), – за період з дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено держреєстрацію припинення підприємницької діяльності/або здійснено перехід на сплату інших податків і зборів включно.

При повторній реєстрації підприємницької діяльності єдиний внесок сплачується до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску на місяць.

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