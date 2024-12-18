Нацкешбек тепер можна отримати в Укрпошті — як скористатися послугою

Укрпошта повертатиме 10% від вартості товарів — компанія приєдналися до програми Національний кешбек.

Укрпошта приєдналася до державної програми підтримки громадян «Національний кешбек». Про це повідомило Міністерство економіки України.

У відомстві зазначають, що окрім надання поштових послуг, компанія одночасно є торговим майданчиком, де українці можуть купувати товари місцевого виробництва та отримувати 10% кешбеку від держави.

«Приєднання Укрпошти до «Національного кешбеку» — це можливість для сотень тисяч українців, які живуть у сільській місцевості або на прифронтових територіях, отримати доступ до державної підтримки. Понад півтора мільйона безготівкових оплат щомісяця здійснюють українці у відділеннях Укрпошти, тож ми раді, що відтепер люди зможуть не тільки заощаджувати 10% на купівлі товарів українського виробництва, а й витрачати заощаджені кошти на оплату комунальних послуг та інші нагальні потреби. Це ще один крок до того, щоб кожен українець, незалежно від місця проживання, відчував підтримку держави», — зазначила заступник Міністра економіки Надія Бігун.

Як це працює?

Відтепер клієнти Укрпошти, які долучилися до програми «Національний кешбек», можуть:

Отримувати кешбек за купівлю товарів українських виробників у відділеннях Укрпошти. Це стосується понад 350 найменувань товарів, серед яких художні поштові марки воєнного часу, продукти харчування, побутова хімія та інші товари. За кожну покупку нараховуватиметься 10% кешбеку від держави на картку Національний кешбек.

Використовувати накопичені кошти для оплати поштових, комунальних та інших послуг, мобільного зв’язку, передплати періодичних видань або задонатити на потреби Збройних Сил України.

«Приєднавшись до програми «Національний кешбек», ми даємо нашим клієнтам можливість робити більше: підтримувати українських виробників, заощаджувати кошти на поштових товарах, допомагати ЗСУ та долучатися до соціальних ініціатив. І все це — під час звичайного візиту до відділення. Укрпошта стала універсальним майданчиком, де можна отримати національний кешбек при купівлі поштових товарів, витратити його на поштові послуги та оплату комунальних», — зазначив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Щоб отримувати кешбек від держави, громадянам необхідно:

Подати заявку через мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми наразі долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Правекс Банк (лише приєднання до програми, без випуску картки для виплат «Національний кешбек»), Кліринговий Дім, Райф.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку «Національний кешбек», куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

У застосунку Дія в розділі Сервіси обрати картку для виплат «Національний кешбек» будь-якого банку-партнера.

Перевіряти нарахування кешбеку можна в застосунку Дія. Для отримання виплати кешбеку на картку необхідно активувати картку Національний кешбек у Дії.

Раніше ми писали, що у листопаді українці накопичили вдвічі більше кешбеку, ніж у жовтні.

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