Українці за листопад отримали вдвічі більше кешбеку, ніж у жовтні

Міністерство економіки України повідомив, що виплата Національного кешбеку за листопад становить 232 млн гривень. Загалом до програми підключилось майже 2 млн громадян.
У листопаді громадяни накопичили вдвічі більше коштів, ніж у жовтні. Зросла середня виплата — з 97 до 116 гривень на людину.
«Кількість українців, які отримали кешбек — зросла на 800 тис., порівняно з жовтнем», - повідомили у відомстві.
Учасники програми:
— люди до 45 років (60%);
— люди середнього віку (24%);
— люди старшого віку 60+ (16%).
Виплата за грудень та січень відбудеться в лютому 2025 року.
Кешбек за грудень та січень надійне наприкінці лютого.
Раніше ми писали, що Нацкешбек тепер можна отримати в Укрпошті.
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