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Українці за листопад отримали вдвічі більше кешбеку, ніж у жовтні

12:51, 25 грудня 2024
За листопад українці отримали від держави 232 млн грн кешбеку.
Українці за листопад отримали вдвічі більше кешбеку, ніж у жовтні
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Міністерство економіки України повідомив, що виплата Національного кешбеку за листопад становить 232 млн гривень. Загалом до програми підключилось майже 2 млн громадян.

У листопаді громадяни накопичили вдвічі більше коштів, ніж у жовтні. Зросла середня виплата — з 97 до 116 гривень на людину.

«Кількість українців, які отримали кешбек — зросла на 800 тис., порівняно з жовтнем», - повідомили у відомстві.

Учасники програми:

— люди до 45 років (60%);

— люди середнього віку (24%);

— люди старшого віку 60+ (16%).

Виплата за грудень та січень відбудеться в лютому 2025 року.

Кешбек за грудень та січень надійне наприкінці лютого.

Раніше ми писали, що Нацкешбек тепер можна отримати в Укрпошті.

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кешбек

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