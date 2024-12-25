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При Держдепі США закрився підрозділ боротьби з дезінформацією, який працював з Україною

12:27, 25 грудня 2024
Повноваження підрозділу боротьби з дезінформацією Державного департаменту США, який знаходив і «виправляв неправильні записи» стосовно ситуації в інших країнах, зокрема, у соціальних мережах, закінчилися 24 грудня.
При Держдепі США закрився підрозділ боротьби з дезінформацією, який працював з Україною
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Центр боротьби з дезінформацією в іноземних країнах, який працював при Держдепартаменті США, припинив свою роботу з 24 грудня через те, що йому не передбачили фінансування у бюджеті.

Як зазначається, цей Global Engagement Center (GEC) відігравав «важливу роль в операціях Державного департаменту та дипломатії США».

Він знаходив «неправильні історії» про інші країни та «виправляв записи», зокрема, у соціальних мережах.

У тому числі, як зазначає CyberScoop, він займався «викриттям дезінформації у скоординованих пропагандистських кампаніях, спрямованих на демократичні вибори на Тайвані, у Молдові, Грузії, Румунії та інших країнах».

GEC був «очима та вухами на місцях», коли справа доходила до інформаційних загроз за кордоном.

Так, у червні 2024 року GEC оголосив про запуск багатонаціональної Української комунікаційної групи, що базується у Варшаві, для протидії російській дезінформації.

«Сполучені Штати та Польща спільно започаткували нову Українську комунікаційну групу (UCG) у Варшаві для підтримки України проти агресії Росії в інформаційному просторі. UCG об’єднає уряди-партнери-однодумці, щоб координувати обмін повідомленнями, сприяти точному звіту про повномасштабне вторгнення Росії, посилювати українські голоси та викривати маніпуляції інформацією Кремля. Представники країн-учасниць почнуть співпрацювати особисто для підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом спільних зусиль для протидії дезінформації та підтримки звітності, заснованої на фактах» - зазначав тоді Держдеп.

Незважаючи на узгоджені спроби державних чиновників лобіювати в Конгресі продовження роботи Центру, продовження повноважень до 2031 року було вилучено з остаточної версії документу про тимчасовий бюджет.

GEC мав приблизно 120 співробітників і річний бюджет у 61 мільйон доларів.

Хоча центр не зосереджувався на дезінформації, націленій на Сполучені Штати, його робота з пов’язаними організаціями зіткнулася з критикою з боку республіканців у Конгресі та Ілона Маска, який у 2023 році звинуватив центр у тому, що він «найгірший представник цензури уряду США і маніпулювання ЗМІ».

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп обрав головою Федеральної комісії зі зв’язку Брендана Карра, який обіцяє боротися з цензурою у Facebook. Карр вже надіслав листа виконавчому директору Apple Тіму КукуМарку Цукербергу з Meta, Сатья Наделлі з Microsoft і Сундару Пічаї з Alphabet, попередивши, що, на його думку, вони неправомірно цензурують деякі точки зору. Він написав, що нова адміністрація Трампа може переглянути діяльність компаній.

Автор: Наталя Мамченко

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США

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При Держдепі США закрився підрозділ боротьби з дезінформацією, який працював з Україною

Повноваження підрозділу боротьби з дезінформацією Державного департаменту США, який знаходив і «виправляв неправильні записи» стосовно ситуації в інших країнах, зокрема, у соціальних мережах, закінчилися 24 грудня.

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