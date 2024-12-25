При Госдепе США закрылось подразделение по борьбе с дезинформацией, работавшее с Украиной

Полномочия подразделения по борьбе с дезинформацией Государственного департамента США, которое находило и «исправляло неправильные записи» относительно ситуации в других странах, в частности, в социальных сетях, закончились 24 декабря.

Центр по борьбе с дезинформацией в иностранных странах, работавший при Госдепартаменте США, прекратил свою работу с 24 декабря из-за того, что ему не предусмотрели финансирование в бюджете.

Этот Global Engagement Center (GEC) играл «важную роль в операциях Государственного департамента и дипломатии США».

Он находил «неправильные истории» о других странах и «исправлял записи», в частности, в социальных сетях.

Среди прочего, как отмечает CyberScoop, он занимался «разоблачением дезинформации в скоординированных пропагандистских кампаниях, направленных на демократические выборы на Тайване, в Молдове, Грузии, Румынии и других странах».

GEC был «глазами и ушами на местах», когда дело доходило до информационных угроз за границей.

Так, в июне 2024 года GEC объявил о запуске базирующейся в Варшаве многонациональной Украинской коммуникационной группы для противодействия российской дезинформации.

«Соединенные Штаты и Польша совместно положили начало новой Украинской коммуникационной группе (UCG) в Варшаве для поддержки Украины против агрессии России в информационном пространстве. UCG объединит правительства-партнеры-единомышленники, чтобы координировать обмен сообщениями, содействовать точному отчету о полномасштабном вторжении России, усиливать украинские голоса и разоблачать манипуляции информацией Кремля. Представители стран-участниц начнут сотрудничать лично для поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины путем совместных усилий по противодействию дезинформации и поддержанию отчетности, основанной на фактах» - отмечал тогда Госдеп.

Несмотря на согласованные попытки государственных чиновников лоббировать в Конгрессе продолжение работы Центра, продление полномочий до 2031 года было изъято из окончательной версии документа о временном бюджете.

GEC имел около 120 сотрудников и годовой бюджет в 61 миллион долларов.

Хотя центр не сосредотачивался на дезинформации, нацеленной на Соединенные Штаты, его работа со связанными организациями столкнулась с критикой со стороны республиканцев в Конгрессе и Илона Маска, который в 2023 году обвинил центр в том, что он «худший представитель цензуры правительства США и манипулирования СМИ».

Напомним, ранее Дональд Трамп избрал главой Федеральной комиссии по связи Брендана Карра, обещающего бороться с цензурой в Facebook. Карр уже направил письмо исполнительному директору Apple Тиму Куку, Марку Цукербергу из Meta, Сатья Наделли из Microsoft и Сундару Пичаи из Alphabet, предупредив, что, по его мнению, они неправомерно цензурируют некоторые точки зрения. Он написал, что новая администрация Трампа может пересмотреть деятельность компаний.

Автор: Наталя Мамченко

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