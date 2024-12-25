В Киеве задержали одного из руководителей известной партии, требовавшего $1 млн за решение «земельных вопросов» в КГГА

СБУ задержала руководителя одной из областных организаций известной партии, который требовал от частного предпринимателя взятку в 1 млн долларов.

В Киеве задержали и объявили подозрение одному из руководителей известной партии, который требовал 1 млн долларов США за решение "земельных вопросов" в КГГА. Правоохранители проводят обыски в служебных помещениях КГГА. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По результатам комплексных мероприятий задержан руководитель одного из областных центров известной партии, требовавший от частного предпринимателя взятку в 1 млн долларов США.

Как стало известно, в обмен на эту сумму политик обещал "решить земельный вопрос", возникший у бизнесмена с чиновниками КГГА.

В частности, гарантировал, что предпринимателю сдадут в аренду участок в рекреационной части Киева вблизи реки Днепр, которая находится на балансе киевской общины.

Следствие установило, что до этого бизнесмен уже пытался получить разрешение от КГГА официально. Впрочем, по материалам дела, должностные лица отказывали предпринимателю, ссылаясь на искусственно созданные бюрократические преграды.

Затем на главу частной компании вышел политик, представившийся адвокатом и предложивший арендовать участок на 25 лет в обмен на взятку в 1 млн долларов США.

Задокументировано, что за эту сумму фигурант гарантировал согласовать земельный вопрос в соответствующей комиссии и во время заседаний Киевского горсовета.

СБУ задержала политика-адвоката в Киеве "на горячем", когда ему передали 900 тыс. долларов США "аванс". В настоящее время ему объявлено подозрение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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