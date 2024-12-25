Экс-руководителя киевского метро Виктора Брагинского объявили в розыск

Виктора Брагинского подозревают в служебной халатности.

Бывшего главу киевского метро Виктора Брагинского объявили в розыск. Об этом говорится в розыскных учетах МВД.

В розыск его объявило Управление стратегических расследований в Киеве Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Дата исчезновения считается 20 июня 2024 года, место исчезновения — столица.

Статья обвинения, инкриминируемая фигуранту — ст. 367 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность).

Мера пресечения к Брагинскому не применялась.

Добавим, экс-начальник метро Киева Брагинский сложил свои депутатские полномочия в Киевсовете.

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