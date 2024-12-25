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Споры о воспитании детей – что делать, если один из родителей мешает общению

16:53, 25 декабря 2024
Министерство юстиции напоминает, что родители имеют равные права на воспитание детей после развода.
Споры о воспитании детей – что делать, если один из родителей мешает общению
Фото иллюстративное
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Министерство юстиции Украины напоминает, что по законодательству страны родители имеют равные права и обязанности в отношении своих детей, независимо от того, находятся ли они вместе. Согласно Семейному кодексу Украины, расторжение брака или проживание отдельно не освобождает родителей от обязанности воспитывать ребенка.

Согласно статье 153 Кодекса, как мать, так и отец имеют право на беспрепятственное общение с ребенком, кроме случаев, когда это право ограничено законом. Если один из родителей проживает отдельно, он обязан участвовать в воспитании ребенка и имеет право на общение с ним, при условии, что это не мешает нормальному развитию ребенка.

В случае спора между родителями относительно участия в воспитании, стороны могут обратиться в органы опеки и попечительства. Для разрешения конфликта родители должны подать заявление в службу по делам детей по месту жительства ребенка. После этого органы опеки оценивают ситуацию и составляют заключение, которое может быть использовано для принятия решения о порядке общения с ребенком.

В случае, когда один из родителей мешает другому в общении с ребенком, суд может вмешаться и изменить решение органов опеки. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Украины, иски подаются в суд по месту жительства ответчика, и для этого нужно подать исковое заявление с необходимыми документами, в частности свидетельством о рождении ребенка и копией решения органов опеки.

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дети развод Министерство юстиции Украины

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