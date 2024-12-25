В «Слуге народа» заявили, что смена даты Рождества — это возвращение к европейскости Украины

Переход на новый юлианский календарь – это восстановление исторической справедливости и синхронизация религиозных и светских праздников, – заявила народный депутат Евгения Кравчук.

Как известно, прошлом году ПЦУ перешла на более точный новоюлианский календарь, в котором даты всех религиозных праздников переносятся на 13 дней назад. Рождество 2024 года отмечается 25 декабря по новому стилю, День защитников и защитниц Украины – 1 октября, а День государственности – 15 июля.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что смена дат праздников - это возвращение к европейскости Украины и восстановление исторической справедливости.

"Смена календаря – это фактически возвращение к истории и европейскости Украины, ведь украинцы праздновали Рождество более 100 лет назад 25 декабря", - сказала Кравчук.

Также она добавила, что Украина приобщается к традициям, разрушенным под советским влиянием.

"Такие шаги не только укрепляют нашу идентичность, но и демонстрируют важность культуры и национальной памяти, которая должна стать частью национальных интересов. Все это формирует украинцев как политическую нацию, независимо от вероисповедания или традиций", - добавила депутат.

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