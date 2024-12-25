У «Слузі народу» заявили, що зміна дати Різдва — це повернення до європейськості України

Перехід на новий юліанський календар – це відновлення історичної справедливості та синхронізація релігійних і світських свят, - заявила народна депутатка Євгенія Кравчук.

Як відомо, минулого року ПЦУ перейшла на більш точний новоюліанський календар, у якому дати всіх релігійних свят переносяться на 13 днів назад. Різдво 2024 відзначається 25 грудня за новим стилем, День захисників і захисниць України – 1 жовтня, а День державності – 15 липня.

Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук зазначила, що зміна дат свят - це повернення до європейськості України та відновлення історичної справедливості.

"Зміна календаря - це фактично повернення до історії та європейськості України, адже українці святкували Різдво більше 100 років тому 25 грудня", - сказала Кравчук.

Також вона додала, що Україна долучається до традицій, які були зруйновані під радянським впливом.

"Такі кроки не лише укріплюють нашу ідентичність, але й демонструють важливість культури та національної пам’яті, які мають стати частиною національних інтересів. Усе це формує українців як політичну націю, незалежно від віросповідання чи традицій", - додала народна депутатка.

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