Слідчі і прокурори зможуть обмежувати роботу бізнесу, якщо вважатимуть, що бізнес може перешкодити розслідуванню

До бізнесу будуть застосовувати обмеження діяльності, у разі наявності достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятися дії, спрямовані на уникнення застосування заходів кримінально-правового характеру чи перешкоджання кримінальному провадженню.

Підприємствам зможуть обмежити діяльність у разі наявності у прокурора чи слідчого «достатніх підстав вважати», що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятись дії, спрямовані на те, щоб «перешкодити кримінальному провадженню». Відповідний закон №4111-ІХ підписав 25 грудня Президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, даний законопроект 11443 про внесення змін до Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу 4 грудня ухвалила в цілому як закон Верховна Рада. Під час обговорення цей законопроект активно підтримував голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Цей законопроект надає слідчим і прокурорам широкий розсуд у питанні обмеження діяльності бізнесу. Нагадаємо, раніше Український союз промисловців та підприємців (УСПП) прокоментував «Судово-юридичній газеті» ризики даного законопроекту №11443.

Так, КПК доповнено новою статтею 483-5, якою встановлено, що до юридичної особи може застосовуватись такий захід забезпечення кримінального провадження, як обмеження.

Таке обмеження діяльності може бути застосоване, як тепер зазначено у КПК, «у разі наявності достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи та/або в її інтересах можуть вчинятися дії, спрямовані на уникнення застосування до неї заходів кримінально-правового характеру та/або перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином».

У такому випадку слідчий за погодженням з прокурором, прокурор звертаються до слідчого судді, суду з клопотанням про застосування обмежень до юридичної особи, стосовно якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру

Тобто, застосоване досить розмите поняття, які слідчі і прокурори зможуть використовувати на свій розсуд.

«Звертаємо увагу, що формулювання «у разі наявності достатніх підстав вважати» є доволі суб’єктивним і оціночним. У випадку зловживання слідчим або прокурором своїми процесуальними правами зазначена норма може бути використана для прихованого тиску на бізнес» - раніше вказали у ГНЕУ ВР.

Також пропонується, знов, з посиланням на «достатні підстави вважати» у слідчого чи прокурора, розглядати справи без виклику представника юрособи.

Так. у статті 483-7 КПК у редакції проекту визначено: «Якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни установчих документів юридичної особи, її припинення або розпорядження активами, що перешкоджатиме у подальшому їх стягненню, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику представника юридичної особи».

Також у ст. 483-7 КПК пропонується врегулювати, що клопотання про застосування обмежень стосовно юридичної особи розглядається слідчим суддею (судом) не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю прокурора та/або слідчого. А у разі неявки представника юридичної особи без поважних причин клопотання може бути розглянуто за його відсутності.

«Однак, в такому разі не буде забезпечене право юридичної особи на правову допомогу» - вказує ГНЕУ.

Також слідчому судді надається можливість заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування обмежень стосовно юридичної особи без виклику представника юридичної особи.

Вочевидь, подібні зміни можуть нести у собі ризики прихованого тиску на бізнес з боку правоохоронців, а жодні запобіжники цьому у законопроекті не передбачені.

Автор: Наталя Мамченко

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