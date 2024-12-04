Верховна Рада прийняла закон про право слідчих і прокурорів обмежувати роботу бізнесу «при наявності підстав вважати», що бізнес може «перешкодити» розслідуванню

Під час обговорення цей законопроект активно підтримував голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Юридичній особі зможуть обмежити діяльність у разі наявності у прокурора чи слідчого «достатніх підстав вважати», що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятись дії, спрямовані на те, щоб «перешкодити кримінальному провадженню». Відповідний законопроект 11443 про внесення змін до Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу 4 грудня ухвалила в цілому як закон Верховна Рада. Під час обговорення цей законопроект активно підтримував голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Цей законопроект надає слідчим і прокурорам широкий розсуд у питанні обмеження діяльності бізнесу.

Так, КПК доповнено новою статтею 483-5, якою встановлено, що до юридичної особи може застосовуватись такий захід забезпечення кримінального провадження, як обмеження.

Таке обмеження діяльності може бути застосоване, якщо у слідчого чи прокурора будуть «достатні підстави вважати», що в інтересах юрособи можуть вчинятись «дії, які перешкоджають кримінальному провадженню». Тобто, застосоване досить розмите поняття, які слідчі і прокурори зможуть використовувати на свій розсуд.

Так, в прийнятих змінах пропонується встановити, що «у разі наявності достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи та/або в її інтересах можуть вчинятися дії, спрямовані на уникнення застосування до неї заходів кримінально-правового характеру та/або перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, слідчий за погодженням з прокурором, прокурор звертаються до слідчого судді, суду з клопотанням про застосування обмежень до юридичної особи, стосовно якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру».

«Звертаємо увагу, що формулювання «у разі наявності достатніх підстав вважати» є доволі суб’єктивним і оціночним. У випадку зловживання слідчим або прокурором своїми процесуальними правами зазначена норма може бути використана для прихованого тиску на бізнес» - вказали у ГНЕУ ВР.

Також пропонується, знов, з посиланням на «достатні підстави вважати» у слідчого чи прокурора, розглядати справи без виклику представника юрособи.

Так. у статті 483-7 КПК у редакції проекту визначено: «Якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни установчих документів юридичної особи, її припинення або розпорядження активами, яке перешкоджатиме у подальшому їх стягненню, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику представника юридичної особи».

Також у ст. 483-7 КПК пропонується врегулювати, що клопотання про застосування обмежень стосовно юридичної особи розглядається слідчим суддею (судом) не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю прокурора та/або слідчого. А у разі неявки представника юридичної особи без поважних причин клопотання може бути розглянуто за його відсутності.

«Однак, в такому разі не буде забезпечене право юридичної особи на правову допомогу» - вказує ГНЕУ.

Також слідчому судді надається можливість заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування обмежень стосовно юридичної особи без виклику представника юридичної особи.

Вочевидь, подібні зміни можуть нести у собі ризики прихованого тиску на бізнес з боку правоохоронців, а жодні запобіжники цьому у законопроекті не передбачені.

Нагадаємо, раніше Український союз промисловців та підприємців (УСПП) прокоментував «Судово-юридичній газеті» даний законопроект №11443.

Аналіз наслідків для бізнесу

«УСПП проаналізував законопроект №11443, особливо його можливі наслідки для малого та середнього бізнесу.

Наша позиція однозначна: ухвалення цього законопроєкту в нинішній його редакції призведе до суттєвих ризиків зловживань і може стати новим інструментом тиску на підприємства.

Законопроектом передбачається додаткове втручання в господарську діяльність, що особливо вдарить по малому бізнесу, оскільки юридичний супровід для захисту в таких справах є дорогим і часто недоступним.

У результаті це може зумовити скорочення робочих місць та негативно вплинути на економіку.

Що турбує найбільше – це розміри штрафів та тимчасове обмеження діяльності компаній, вину яких, по суті, може бути і не доведено. Ці обмеження передбачатимуть заборону участі в публічних закупівлях, державно-приватному партнерстві, діяльності спільних підприємств, рекламування свого продукту/послуги. Також тимчасово обмежуватимуться права залучати та використовувати кошти міжнародників, набувати статус резидента Дія Сіті, отримувати державну та іншу фінансову підтримку експертної діяльності» - зазначили УСПП.

Запобіжники проти зловживань

«Ми вважаємо, що в законопроекті недостатньо передбачені запобіжники від зловживань з боку правоохоронних органів. Розмиті формулювання, як-от «наявність достатніх підстав вважати», створюють широке поле для суб’єктивного трактування з боку слідчих та прокурорів. Відсутність чітких критеріїв надає їм можливість використовувати ці положення для потенційного тиску на бізнес, особливо у випадках, коли йдеться про інтереси конкурентів чи інших зацікавлених осіб.

Відсутність чіткого визначення змісту поняття «суспільно небезпечного діяння» у поданому проекті викликає побоювання щодо можливого довільного тлумачення підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру» - зауважили у УСПП.

Відповідність міжнародним стандартам

Що стосується питання про розгляд клопотань без присутності представника юридичної особи, УСПП вважає, що така практика не відповідає міжнародним стандартам права на справедливий суд.

Відсутність представника підприємства на розгляді обмежує можливості захисту, що суперечить праву на правову допомогу. Норма про розгляд клопотання про застосування обмежень проти юридичної особи в суді не пізніше 3 днів з дня його надходження до суду унеможливлює якісну юридичну підготовку сторони відповідача.

«Тому формальна імплементація положень, подібних до тих, що прийняті в ОЕСР чи ЄС, без забезпечення в повній мірі прав і свобод в підприємницькій діяльності - можуть лише посилити роль контролюючих органів», підсумували в УСПП.

Автор: Наталя Мамченко

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