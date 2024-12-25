Следователи и прокуроры смогут ограничивать работу бизнеса, если сочтут, что бизнес может помешать расследованию

К бизнесу будут применять ограничения деятельности, в случае наличия достаточных оснований считать, что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на избежание применения мер уголовно-правового характера или препятствование уголовному производству.

Предприятиям смогут ограничить деятельность при наличии у прокурора или следователя «достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы «помешать уголовному производству». Соответствующий закон №4111-IX подписал 25 декабря Президент Владимир Зеленский.

Напомним, данный законопроект 11443 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс 4 декабря приняла в целом как закон Верховная Рада. В ходе обсуждения этот законопроект активно поддерживал председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Этот законопроект предоставляет следователям и прокурорам широкое усмотрение в вопросе ограничения деятельности бизнеса. Напомним, ранее Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) прокомментировал «Судебно-юридической газете» риски данного законопроекта №11443.

Так, УПК дополнена новой статьей 483-5, которой установлено, что к юридическому лицу может применяться такая мера обеспечения уголовного производства, как ограничение.

Такое ограничение деятельности может быть применено, как теперь указано в УПК, «в случае наличия достаточных оснований считать, что от имени юридического лица и/или в его интересах могут совершаться действия, направленные на избежание применения к нему мер уголовно-правового характера и/или препятствование уголовному производству иным образом».

В таком случае следователь по согласованию с прокурором, прокурор обращаются к следственному судье, суду с ходатайством о применении ограничений к юридическому лицу, в отношении которого могут применяться меры уголовно-правового характера.

То есть, применено достаточно размытое понятие, которое следователи и прокуроры смогут использовать по своему усмотрению.

«Обращаем внимание, что формулировка «в случае наличия достаточных оснований считать» достаточно субъективной и оценочной. В случае злоупотребления следователем или прокурором своими процессуальными правами указанная норма может быть использована для скрытого давления на бизнес» – ранее указали в ГНЭУ ВР.

Также предлагается вновь со ссылкой на «достаточные основания считать» у следователя или прокурора рассматривать дела без вызова представителя юрлица.

Так, в статье 483-7 УПК в редакции проекта определено: «Если прокурор, следователь докажет наличие достаточных оснований считать, что существует реальная угроза изменения учредительных документов юридического лица, его прекращения или распоряжения активами, что будет препятствовать дальнейшему их взысканию, ходатайство может быть рассмотрено следственным судьей, судом без вызова представителя юридического лица».

Также в ст. 483-7 УПК предлагается урегулировать, что ходатайство о применении ограничений в отношении юридического лица рассматривается следственным судьей (судом) не позднее трех дней со дня его поступления в суд с участием прокурора и/или следователя. А в случае неявки представителя юридического лица без уважительных причин ходатайство может быть рассмотрено при его отсутствии.

«Однако в таком случае не будет обеспечено право юридического лица на правовую помощь» - указывает ГНЭУ.

Также следственному судье предоставляется возможность заслушать любого свидетеля или исследовать любые материалы, имеющие значение для решения вопроса о применении ограничений в отношении юридического лица без вызова представителя юридического лица.

Очевидно, подобные изменения могут нести риски скрытого давления на бизнес со стороны правоохранителей, а никакие предохранители этому в законопроекте не предусмотрены.

Автор: Наталя Мамченко

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