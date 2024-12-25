Профессор КНУ Василенко извинился за заявления о «голодных украинках», опровергнув «симпатичный вариант»

Институт журналистики КНУ рассмотрит возможность увольнения профессора Василенко из-за сексистских заявлений.

Фото: life.pravda.com.ua

Профессора Института журналистики Киевского национального университета Никиту Василенко, который оказался в эпицентре скандала из-за своих высказываний о «голодных украинках», могут уволить. Об этом «Суспільному» заявил ректор университета Владимир Бугров.

Бугров сообщил, что уже обратился в комиссию по этике, которая ориентировочно 26 декабря оценит поведение Василенко. В случае признания его высказываний несоответствующими этическим нормам, профессор получит второй выговор и может быть уволен в соответствии с Кодексом законов о труде.

«Или ученый совет Института журналистики аналогично признает несоответствующей деятельность профессора Василенко. Тогда через несколько дней будет расторгнут контракт», - добавил ректор.

Сам Василенко назвал скандал «провокацией» и извинился за использованную формулировку «голодные украинок», но не отказался от смысла своих слов.

«Это литературное выражение, и я извиняюсь за эту формулировку. Но со смыслом вы согласны? Вы считаете, что я сексист на основе этой публикации и меня стоит увольнять из университета?», - спросил он.

Василенко также отметил, что подобные случаи, когда демография росла из-за иностранных войск, имели место во времена Германариха и во время Северной войны. По его мнению, его предложение о культурном подходе к бракам и рождению детей было положительным.

«40 тысяч пехоты, которая зайдет, молодых, здоровых, умных зайдут сюда. Что надо солдату, чтобы развлечься? И я предложил очень симпатичный вариант, который я описал, который никто не цитирует: я предложил сделать это культурно, чтобы это был официальный брак, чтобы рождались украинцы и украиночки», - добавил Василенко.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец инициировал расследование из-за заявления профессора КНУ Никиты Василенко.

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