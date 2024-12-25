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В Румынии не подтверждают пролет ракеты РФ над своей территорией

11:47, 25 декабря 2024
В Румынии заявили, что не видели ракету в районе города Дарабаны.
В Румынии не подтверждают пролет ракеты РФ над своей территорией
Фото: novyny.live
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Спикер Министерства обороны Румынии Константин Спину заявил, что противовоздушная оборона страны не фиксировала вхождение российской ракеты в воздушное пространство во время массированного удара по Украине в ночь на 25 декабря. Об этом он сказал в комментарии Digi24.

По словам Спина, Украина проинформировала Румынию о пролете российской ракеты через воздушное пространство Молдовы около 7:30 утра, после чего она «в течение двух минут» была в районе города Дарабаны.

«Согласно данным мониторинга румынских систем воздушного наблюдения и данным средствам стран НАТО, которые дополняют мониторинг, не было подтверждено пересечение румынского воздушного пространства в зоне ответственности Румынии», – продолжил представитель.

Также он добавил, что компетентные структуры Министерства обороны Румынии «продолжат расследование этой ситуации с целью выяснения всех обстоятельств».

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