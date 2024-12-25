У Румунії не підтверджують проліт ракети РФ над своєю територією

У Румунії заявили, що не бачили ракету в районі міста Дарабани.

Фото: novyny.live

Речник Міністерства оборони Румунії Константин Спину заявив, що протиповітряна оборона країни не фіксувала входження російської ракети в повітряний простір під час масованого удару по Україні в ніч на 25 грудня. Про це він сказав в коментарі Digi24.

За словами Спину, Україна поінформувала Румунію про проліт російської ракети через повітряний простір Молдови близько 7:30 ранку, після чого вона «протягом близько двох хвилин» була в районі міста Дарабани.

«Згідно з даними моніторингу румунських систем повітряного спостереження та даними, наданими засобами країн НАТО, які доповнюють моніторинг, не було підтверджено перетину румунського повітряного простору в зоні відповідальності Румунії», – продовжив речник.

Також він додав, що компетентні структури Міністерства оборони Румунії «продовжать розслідування цієї ситуації з метою з'ясування всіх обставин».

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