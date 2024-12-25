Спори про виховання дітей – що робити, якщо один із батьків заважає спілкуванню

Міністерство юстиції нагадує, що батьки мають рівні права на виховання дітей після розлучення.

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Міністерство юстиції України нагадує, що за законодавством країни батьки мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей, незалежно від того, чи перебувають вони разом. Відповідно до Сімейного кодексу України, розірвання шлюбу або проживання окремо не звільняє батьків від обов’язку виховувати дитину.

Згідно зі статтею 153 Кодексу, як мати, так і батько мають право на безперешкодне спілкування з дитиною, окрім випадків, коли це право обмежене законом. Якщо один із батьків проживає окремо, він зобов’язаний брати участь у вихованні дитини і має право на спілкування з нею, за умови, що це не заважає нормальному розвитку дитини.

У разі спору між батьками щодо участі у вихованні, сторони можуть звернутися до органів опіки та піклування. Для вирішення конфлікту батьки повинні подати заяву до служби у справах дітей за місцем проживання дитини. Після цього органи опіки оцінюють ситуацію та складають висновок, який може бути використаний для прийняття рішення про порядок спілкування з дитиною.

У випадку, коли один із батьків заважає іншому у спілкуванні з дитиною, суд може втрутитися і змінити рішення органів опіки. Згідно з Цивільним процесуальним кодексом України, позови подаються до суду за місцем проживання відповідача, і для цього потрібно подати позовну заяву з необхідними документами, зокрема свідоцтвом про народження дитини та копією рішення органів опіки.

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