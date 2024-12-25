У Києві затримали одного з керівників відомої партії, який вимагав $1 млн за вирішення «земельних питань» у КМДА

СБУ затримала керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із приватного підприємця хабар у 1 млн доларів.

Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві затримано і оголошено підозру одному з керівників відомої партії, який вимагав 1 млн доларів США за вирішення "земельних питань" у КМДА. Правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях КМДА. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За результатами комплексних заходів затримано керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із приватного підприємця хабар у 1 млн доларів США.

Як стало відомо, в обмін на цю суму політик обіцяв "вирішити земельне питання", яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА.

Зокрема, гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з річкою Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади.

Слідство встановило, до цього бізнесмен уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно. Втім, за матеріалами справи, посадовці відмовляли підприємцю, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони.

Потім на очільника приватної компанії вийшов політик, який представився адвокатом та запропонував орендувати ділянку на 25 років в обмін на хабар у 1 млн доларів США.

Задокументовано, що за цю суму фігурант "гарантував" погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради.

СБУ затримала політика-адвоката у Києві "на гарячому", коли йому передали 900 тис. доларів США «авансу». Наразі йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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