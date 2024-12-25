Харків, Дніпро, Івано-Франківськ без тепла через ракетну атаку РФ

Майже 3 тисячі будинків без тепла після обстрілу української енергосистеми.

Унаслідок ракетної атаки Російської Федерації в Харківській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях зафіксовані перебої з теплопостачанням. Віцепрем'єр-міністр України з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що через обстріли понад 500 тисяч абонентів на Харківщині залишилися без тепла, зокрема 2677 будинків.

Також без опалення залишилися 55 будинків у Дніпрі та 100 – у Зеленодольську. В Івано-Франківській області без тепла — 81 житловий будинок. Кулеба додав, що фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням теплопостачання.

Він також повідомив, що в результаті атаки в Дніпрі загинув співробітник теплоелектростанції. Загалом окупанти випустили понад 70 ракет і 100 ударних дронів типу «Шахед». Під обстріли потрапили кілька областей, зокрема Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська та Івано-Франківська.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.