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Харків, Дніпро, Івано-Франківськ без тепла через ракетну атаку РФ

13:09, 25 грудня 2024
Майже 3 тисячі будинків без тепла після обстрілу української енергосистеми.
Харків, Дніпро, Івано-Франківськ без тепла через ракетну атаку РФ
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Унаслідок ракетної атаки Російської Федерації в Харківській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях зафіксовані перебої з теплопостачанням. Віцепрем'єр-міністр України з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що через обстріли понад 500 тисяч абонентів на Харківщині залишилися без тепла, зокрема 2677 будинків.

Також без опалення залишилися 55 будинків у Дніпрі та 100 – у Зеленодольську. В Івано-Франківській області без тепла — 81 житловий будинок. Кулеба додав, що фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням теплопостачання.

Він також повідомив, що в результаті атаки в Дніпрі загинув співробітник теплоелектростанції. Загалом окупанти випустили понад 70 ракет і 100 ударних дронів типу «Шахед». Під обстріли потрапили кілька областей, зокрема Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська та Івано-Франківська.

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Дніпро Харків Івано-Франківськ опалення

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