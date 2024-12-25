Для резидентов «Дія City» усовершенствовали налогообложение — что изменилось

Вводится льготная ставка НДФЛ для специалистов Дія.City в размере 5% и минимальное ЕСВ к доходам.

Фото: sluga-narodu.com

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по стимулированию развития цифровой экономики в Украине – отмена повышения налогов «задним числом» (законопроект 9319).

Документ также внедряет:

- льготную ставку НДФЛ для специалистов Дія.City в размере 5% и минимальное ЕСВ к доходам;

- освобождение от налогообложения благотворительной помощи, предоставленной резидентами Дія.City в пользу ВСУ;

- отмена актов предоставленных услуг для гиг-специалистов.

Для ФЛП и юрлиц на едином налоге, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

В то же время, предусматривается предохранитель против злоупотреблений: если стартап не выполнил критерии до завершения второго года пребывания в статусе резидента Дія.City, то нужно будет доплатить НДФЛ и ЕСВ.

Принятый закон также усиливает антикритерий относительно наличия российского следа в структуре компании. Те юридические лица, в структуре собственности которых российские резиденты, не смогут становиться резидентами Дія.City. В то же время, не имеет значения, где находятся или проживают российские владельцы компании.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект 9319, которым внесла изменения в Налоговый кодекс на исправление проблем, которые повлек закон №4015-IX об «историческом» повышении налогов, вступивший в силу 1 декабря.

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