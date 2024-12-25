Зеленский подписал закон об отмене повышения налогов «задним числом»

Повышение налогов вступит в силу с 1 января, а не с 1 октября – Президент подписал закон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по стимулированию развития цифровой экономики в Украине – отмена повышения налогов «задним числом» (законопроект 9319).

Теперь ФЛП будут платить повышенные налоги с 1 января 2025 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект 9319, которым внесла изменения в Налоговый кодекс на исправление проблем, которые повлек закон №4015-IX об «историческом» повышении налогов, вступивший в силу 1 декабря.

Этот так называемый «ресурсный» закон 11416-д был принят в октябре, а подписан Президентом только в конце ноября. В конце концов, потеряла и правовой смысл норма, которая предусматривала повышение налогов «задним числом» с 1 октября.

Следовательно, соответствующие «изменения на изменения» были внесены поправками ко второму чтению в другой закон «по стимулированию развития цифровой экономики в Украине» (законопроект 9319).

Как объяснил после принятия законопроект 9319 председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, исправление недостатков «ресурсного» закона о повышении налогов, которое 4 декабря принял парламент, состоит в следующем:

отмена налогообложения задним числом (т.е. она будет не с 1 октября)

для плательщиков единого налога военный сбор вводится с 1 января 2025 года

для доходов по результатам годового декларирования за 2024 год будет применяться ставка 1,5% (кроме сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года)

предусмотрено предоставление льгот по военному сбору для ФЛП на временно оккупированных территориях, ФЛП военнослужащих, ФЛП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом

предусмотрена отмена военного сбора для э-резидентов

возможность зачисления уплаченного ФЛП военного сбора в счет минимального налогового обязательства и другие уточняющие положения.

«Важно, что эти изменения будут применяться со дня вступления в силу «ресурсного» Закона, то есть с 1 декабря 2024 года» - добавил Гетманцев.

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