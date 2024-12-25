Зеленский подписал закон об отмене повышения налогов «задним числом»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по стимулированию развития цифровой экономики в Украине – отмена повышения налогов «задним числом» (законопроект 9319).
Теперь ФЛП будут платить повышенные налоги с 1 января 2025 года.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект 9319, которым внесла изменения в Налоговый кодекс на исправление проблем, которые повлек закон №4015-IX об «историческом» повышении налогов, вступивший в силу 1 декабря.
Этот так называемый «ресурсный» закон 11416-д был принят в октябре, а подписан Президентом только в конце ноября. В конце концов, потеряла и правовой смысл норма, которая предусматривала повышение налогов «задним числом» с 1 октября.
Следовательно, соответствующие «изменения на изменения» были внесены поправками ко второму чтению в другой закон «по стимулированию развития цифровой экономики в Украине» (законопроект 9319).
Как объяснил после принятия законопроект 9319 председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, исправление недостатков «ресурсного» закона о повышении налогов, которое 4 декабря принял парламент, состоит в следующем:
«Важно, что эти изменения будут применяться со дня вступления в силу «ресурсного» Закона, то есть с 1 декабря 2024 года» - добавил Гетманцев.
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