Практика судов
  1. В Украине

В Киеве обновили графики отключения света на 25 декабря

09:52, 25 декабря 2024
25 декабря будет задействовано шесть очередей, которые поделены на подочереди.
В Киеве обновили графики отключения света на 25 декабря
Фото: freepik.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 25 декабря, в Киеве обновили графики стабилизационных отключений света.

Как сообщили в ДТЭК, графики ввели через массированную ракетную атаку россиян по Украине.

Согласно сообщению, всего будет задействовано шесть очередей, разделенных на подочерки.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям, серьезно повреждено оборудование.

Добавим, часть Ивано-Франковской области осталась без света из-за российской атаки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Киев свет графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наличие у семьи мужчины статуса многодетной, и содержание трех детей, один из которых достиг совершеннолетия, не предоставляют ему права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд назвал условия приобретения военнообязанным, на иждивении которого находятся трое детей, права на отсрочку.

Соискатель профессионального высшего образования не освобождается от обязанности прохождения военной службы – Верховный Суд

Наличие отсрочки не освобождает от выполнения воинского долга, в том числе и от вероятности быть привлеченным к выполнению работ, имеющих оборонительный характер.

90% судей Киевского апелляционного суда могут уволиться в отставку

В день в суде может быть назначено более 600 судебных заседаний.

Кандидатов на директора БЭБ попросят указать, есть ли у них недобропорядочные родственники

Конкурсная комиссия попросит претендентов на директора Бюро экономической безопасности оценить добропорядочность членов семьи.

Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: известны фамилии

Судьи Верховного Суда и ВАКС, ученые-правоведы, адвокаты, прокуроры, помощники судей, народный депутат и член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду