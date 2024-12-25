В Киеве обновили графики отключения света на 25 декабря

25 декабря будет задействовано шесть очередей, которые поделены на подочереди.

Фото: freepik.com

В среду, 25 декабря, в Киеве обновили графики стабилизационных отключений света.

Как сообщили в ДТЭК, графики ввели через массированную ракетную атаку россиян по Украине.

Согласно сообщению, всего будет задействовано шесть очередей, разделенных на подочерки.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям, серьезно повреждено оборудование.

Добавим, часть Ивано-Франковской области осталась без света из-за российской атаки.

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