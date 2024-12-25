У Києві оновили графіки відключення світла на 25 грудня

25 грудня буде задіяно шість черг, які поділені на підчерги.

Фото: freepik.com

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У середу, 25 грудня, у Києві оновили графіки стабілізаційних відключень світла.

Як повідомили у ДТЕК, графіки запровадили через масовану ракетну атаку росіян по Україні.

Згідно з повідомленням, усього буде задіяно шість черг, які поділені на підчерги.

Раніше ми писали, що Росія завдала удару по теплоелектростанціям, серйозно пошкоджено обладнання.

Добавим, частина Івано-Франківської області залишилась без світла через російську атаку.

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