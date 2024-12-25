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Оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані

09:39, 25 грудня 2024
Літак впав у в казахстанському місті Актау.
Оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані
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Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.

На борту були 105 пасажирів та 5 членів екіпажу.

Як повідомляє Lada.kz, відомо про шістьох людей, що вижили.

Причиною аварії могло стати зіткнення зі зграєю пташок, повідомили в авіакомпанії.

Згодом у мережі оприлюднили відео з місця падіння літака.

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Казахстан

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