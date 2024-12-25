Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям, серьезно повреждено оборудование — ДТЭК

Энергетическая компания ДТЭК сообщила, что 25 декабря Россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате удара было серьезно повреждено оборудование ДТЭК. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.
В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования», - заявили в компании.
В компании отметили, что в этом году это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании.
Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.
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