Часть Ивано-Франковской области осталась без света из-за российской атаки — ОВА

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что часть области осталась без света из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру.
«Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. В результате часть области - без электроснабжения», - сказала чиновница.
В то же время, по данным главы ОВА, обошлось без пострадавших.
«Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы», - добавила Онищук.
Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям, серьезно повреждено оборудование.
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