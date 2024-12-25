Часть Ивано-Франковской области осталась без света из-за российской атаки — ОВА

Враг нанес удар по Прикарпатью.

Фото: unn.ua

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что часть области осталась без света из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру.

«Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. В результате часть области - без электроснабжения», - сказала чиновница.

В то же время, по данным главы ОВА, обошлось без пострадавших.

«Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы», - добавила Онищук.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям, серьезно повреждено оборудование.

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